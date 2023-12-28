Apara Piyasalar ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde
Giriş Tarihi: 28.12.2023 08:37 Son Güncelleme: 28.12.2023 08:38

ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde

ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde

Fed'in faiz indirimlerine yöneleceğine dair verdiği sinyallerin desteklediği hareket ile ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro, dolar karşısında Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Euro, ABD doları karşısırda dün 11,11228 seviyesini gördü ve bu saban 1,11131'den işlem görüyor. Yıl başından bu yana ABD doları karşısında kazanç yüzde 3,86 oldu.

Dolar, Fed'in agresif faiz artırım kampanyasının sona erdiğine dair en net sinyali vererek 2024'e kadar bir dizi faiz indirimi öngörmesinin ardından bu ayki kayıplarını genişletti. Dolar Endeksi (DXY) bu sabah yüzde 0,16 kayıpla 100,8260 seviyesine kadar geriledi. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 2,62 oldu.

Societe Generale stratejisti Kit Juckes, "Getiriler düşük, hisse senetleri yüksek, risk açık ve piyasalar bahar gelir gelmez Fed'in gevşemesini dört gözle bekliyor" dedi.

Monex USA'dan Helen Given de, "Tatil rallisi ilk çeyreğe girerken biraz azalacak. Euro oldukça aşırı satın alınmış görünüyor ve Alman ekonomisi uçurumun eşiğindeyken, bölgesel bir resesyon tehlikesi burada ABD'de olduğundan biraz daha yüksek gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

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ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde
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