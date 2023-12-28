ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde

Euro, ABD doları karşısırda dün 11,11228 seviyesini gördü ve bu saban 1,11131'den işlem görüyor. Yıl başından bu yana ABD doları karşısında kazanç yüzde 3,86 oldu.



Dolar, Fed'in agresif faiz artırım kampanyasının sona erdiğine dair en net sinyali vererek 2024'e kadar bir dizi faiz indirimi öngörmesinin ardından bu ayki kayıplarını genişletti. Dolar Endeksi (DXY) bu sabah yüzde 0,16 kayıpla 100,8260 seviyesine kadar geriledi. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 2,62 oldu.



Societe Generale stratejisti Kit Juckes, "Getiriler düşük, hisse senetleri yüksek, risk açık ve piyasalar bahar gelir gelmez Fed'in gevşemesini dört gözle bekliyor" dedi.



Monex USA'dan Helen Given de, "Tatil rallisi ilk çeyreğe girerken biraz azalacak. Euro oldukça aşırı satın alınmış görünüyor ve Alman ekonomisi uçurumun eşiğindeyken, bölgesel bir resesyon tehlikesi burada ABD'de olduğundan biraz daha yüksek gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.