Rusya’nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin’e gitti

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın yaptığı açıkmaya göre, 2023 yılına Rusya'nın gerçekleştirdiği petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitt. Hindistan'ın payı iki yıllık süreçte %40'a yükseldi.

Novak, "Mevcut durumda ana ortaklar, payı yaklaşık %45-50'ye büyüyen Çin ve tabii ki Hindistan. Daha önce Hindistan'a neredeyse hiç tedarik yoktu; iki yıl içinde Hindistan'a yapılan tedarikte toplam payı %40'a ulaştı."

Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payının %40-45'ten %4-5'e düştüğünü de sözlerine ekledi.