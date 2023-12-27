Apara Piyasalar Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti
Giriş Tarihi: 27.12.2023 08:52 Son Güncelleme: 27.12.2023 08:52

Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti

Rusya’nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin’e gitti

Rusya'nın 2023 yılında petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın yaptığı açıkmaya göre, 2023 yılına Rusya'nın gerçekleştirdiği petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitt. Hindistan'ın payı iki yıllık süreçte %40'a yükseldi.

Novak, "Mevcut durumda ana ortaklar, payı yaklaşık %45-50'ye büyüyen Çin ve tabii ki Hindistan. Daha önce Hindistan'a neredeyse hiç tedarik yoktu; iki yıl içinde Hindistan'a yapılan tedarikte toplam payı %40'a ulaştı."

Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payının %40-45'ten %4-5'e düştüğünü de sözlerine ekledi.

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Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti
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