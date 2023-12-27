Bitcoin’de SEC etkisi

ABD'de SEC'in doğrudan Bitcoin' yatırım yapan ilk ABD borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylayarak beklentileri karşılaması halinde kripto piyasalarının kar realizasyonu yönünde tepki verebileceğini değerlendirmeleri Bitcoin'e satış getirdi.

Bitcoin son 24 saat içinde %2,62 değer kaybetti ve 42.298 dolardan işlem görüyor. Bitcoin bu yıl, kısmen ETF'lerin yeni talebi teşvik edeceği yönündeki beklentilerin etkisiyle %156 artış gösterdi.

Castle Island Management LLC'nin kurucu ortağı Nic Carter, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, piyasanın SEC'in 10 Ocak'tan önce spot Bitcoin ETF'leri için izin vereceğinden "neredeyse emin" olduğunu söyledi. Fonların orta vadede kripto yatırımcılarının tabanını genişleteceğini söylerken, daha yakın dönemde bir "haber satış olayı" olasılığını işaret etti.