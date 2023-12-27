Apara Piyasalar ABD vadeli endeksleri yatay seyir izliyor
Giriş Tarihi: 27.12.2023 08:42

ABD vadeli endeksleri yatay seyir izliyor

ABD vadeli endeksleri yatay seyir izliyor

Wall Street'te dün yaşanan yukarı hareketin ve S&P 500'ün rekor seviyelere yaklaşmaya devam etmesinin ardından bu sabah vadeli endeksler yatay seyir izliyor.

S&P 500 vadeli endeksi düne göre değişim göstermeyerek 4825 puandan işlem görürken, vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,2 eksideler.

2023'ün işlem yılının bitmesine sadece üç seans kala, Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 2023'ü sırasıyla %13 ve %24 artışla kapatmaya hazırlanıyorlar. Nasdaq Bileşik Endeksi ise daha iyi performans ortaya koyarak bu yıl %44 artış gösterdi.

Hisse senetleri, biten bir yılın son beş ve yeni ılın ilk iki işlem gününden oluşan ve "Noel Baba rallisi" olarak adlandırılan dönemin tam ortasında yer alıyor. Stock Trader's Almanac'ın 1950 yılına kadar uzanan verilerine göre, S&P 500 7 günlük bu rallide ortalama %1,3 oranında yükseliş gösteriyor.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nde stratejist Scott Wren, son zamanlarda piyasada "coşku" olduğunu söyledi. Ve "bunun bu hafta da devam etmesi beni şaşırtmadı" dedi. Ancak Wren, özellikle Fed'in faiz oranlarını yatırımcıların beklediğinden daha geç düşürmeye başlaması durumunda piyasanın aşırı iyimser olabileceğini söyledi.

Yatırımcılar bugün imalat sanayine ilişkin ekonomik verileri izleyecek.

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ABD vadeli endeksleri yatay seyir izliyor
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