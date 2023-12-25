TCMB’den TL depo ihalesi

Merkez Bankası, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla yaklaşık 17 yılın ardından 22 Aralık Cuma günü yeniden TL depo ihalelerine başlamıştı.

TCMB bugün 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere bir TL depo alım ihalesi daha açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.