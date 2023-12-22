Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu hisse senetlerindeki aktif dağılımını artırmaya açık

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Baş Yatırım Sorumlusu Eiji Ueda, Bloomberg News'a verdiği bir röportajda, yaklaşık 220 trilyon Yen (1,54 trilyon $) varlığa sahip dünyanın en büyük emeklilik fonunun, aktif yatırımları için fon yöneticilerini seçerken daha titiz bir yaklaşım kullanmayı hedeflediğini söyledi. Aktif fonlar Mart ayı itibariyle GPIF'in hisse senedi yatırımlarının %7'sinden azını oluşturuyor.

Eski bir Goldman Sachs Group Inc. bankacısı olan Ueda, Nisan 2020'de CIO olmasından bu yana medyaya verdiği ilk yüz yüze röportajda "Fazla getiri üretmenin yollarını düşündüğünüzde, en kolay yol aktif hisse senedi fonlarını artırmaktır. Aktif fon yöneticilerini artırmak tek başına hedefimiz değil. Ancak yetenekli fon yöneticileri bulabilirsek, aktif fonların sayısını artırmak istiyoruz."

Daha aktif hisse senedi fon yöneticilerinin işe alınması, GPIF'in son on yılda pasif yönetime daha fazla odaklanma yönündeki duruşundan bir sapma olacaktır. Global hisse senetleri için aktif olarak yönetilen yatırımların oranı Mart 2016'da neredeyse %16'ya ulaşmışken Mart ayı itibariyle %6,4'e düşmüştür. Aktif fonlar tarafından yönetilen yerli hisse senedi yatırımlarının payı da Mart 2022 itibariyle %6 civarına düşerek 2016'daki %19'luk zirvenin yaklaşık üçte birine geriledi.

GPIF, 2022'nin sonlarından bu yana Kuzey Amerika hisselerine yaptığı yatırım için 19 fon ve Japonya dışındaki gelişmiş piyasa hisseleri için de 14 yönetici seçti. Ueda, en iyi fon yöneticileri bile zamanın %80'inde kazanamasa da, "üç defadan ikisinde fazla getiri sağlayabilen yöneticileri bir araya getirirsek, kazanma olasılığı yüksek