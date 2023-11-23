Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

Altın gram fiyatları ons altın tarafından esen rüzgarlarla dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın yatırımcısı ve düğün yapmak isteyen vatandaşlar son dönemde yükselişini güçlendiren altın fiyatlarına odaklandı.

İSLAM MEMİŞ'DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son dönemde yaşanan hareketliliğe ilişkin altın yatırımcısının merak ettiği sorulara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRECEĞİZ"

Uzman isim, "Ons altın dün 3. kez 2006 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama ons altın bu direnç seviyesini kıramıyor. 1960-2023 dolar bant aralıklarını takip etmeye ediyorum. Geniş bant aralığına bakmak gerekirse risk seviyesi olarak 1930 dolar destek seviyesi bulunmakta. Kısa vadede ise son bir kez 1957- 1960 dolar seviyelerini test edebilir. Ons altın tarafında kısa vadede negatif beklentim sürmekte. Ama Aralık sonunda 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşen ons altın 2024 yılında da 2350 doları hedef alacak. Bu nedenle ons altın ve gram altındaki bütün düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

GRAM ALTIN İÇİN DESTEK SEVİYESİ 1857 TL

Gram altın tarafındaki gelişmelere dikkat çeken İslam Memiş, "Altın gram fiyatları serbest piyasalarda bu hafta 2 kez 1902 TL seviyesini test etti. Gram altın fiyatlarında ons altın nedenli kısa vadede bir geri çekilme bekliyorum. Burada 1857 TL destek seviyesine dikkat etmekte fayda var. Veya ons altın fiyatları olabilcek olan 1957-1960 dolar seviyesi karşılığında gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa o seviyelerde giriş yapılmasının avantajı var. O yüzden gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli" dedi.

"HAFTAYI SAKİN SEYİRLE TAMAMLAYACAĞIZ"

Bugün ve yarın ABD piyasalarının kapalı olduğunu ifade eden Memiş, "Bu nedenle sakin bir seyirde haftayı tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

GRAM ALTIN 2000 TL'YE Mİ GİDİYOR?

İslam Memiş "Özellikle gram altın yatırımcısı şunu bilmeli ki altın gram fiyatlarında yeni zirveler göreceğiz. Aralık ayında 1900'lü rakamları konuşacağız. Belki yıl bitmeden 2000 lira seviyesini göreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcı satış için acele etmemeli. Yeni zirveler gelecektir. Her düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Bu düşüşler kalıcı olmayacak." dedi.