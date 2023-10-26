AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları zirve yaptı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl yaşanan enerji kriziyle birlikte bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28,9 avroya ulaşarak rekor kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerde 2023'ün ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 25,3 avro ödenirken, bu rakam 2023'ün ilk yarısında 28,9 avroya ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında elektrik fiyatları geçen yılın ayını dönemine kıyasla 22 AB ülkesinde yükseldi.

Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarında en fazla artış Hollanda'da belirlendi. Hollanda'da elektrik fiyatları bu yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 953 arttı. Rekor fiyat artışı 2022 yılındaki vergi indirimlerine devam edilmemesi ve hanelere yönelik enerji vergilerinde yükselişten kaynaklandı. Ülkede elektriğe bir tavan fiyat uygulanacağı ve bu yıl söz konusu seviyelerin önemli ölçüde düşeceği çalışmada yer aldı.

Elektrik fiyat artışında Hollanda'yı en yakın yüzde 88'le Litvanya, yüzde 77'yle Romanya ve yüzde 74'le Letonya izledi. Artış oranı Slovenya'da yüzde 38, İsveç ve Belçika'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 26, İtalya'da yüzde 21 oldu.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke de Hollanda oldu. Hollanda'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 47,5 avro ödedi. Bu ülkeyi 43,5 avroyla Belçika, 42 avroyla Romanya, 41,2 avroyla Almanya, 38,1 avroyla Danimarka, 37,8 avroyla İtalya takip etti.

En ucuz elektrik Bulgaristan'da satıldı. Bulgaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 11,4 avro ödenirken, bu ülkeyi 11,6 avroyla Macaristan ve 12,6 avroyla Malta izledi.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'deki elektrik fiyatları ise 8,4 avro ile bütün AB ülkelerinden düşük seviyede belirlendi.

DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11,9 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 8,6 avro olarak belirlenmişti. Doğal gaz fiyatları da tarihi rekor seviyelere çıktı.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 24,8 avroyla Hollanda'da, 21,9 avroyla İsveç'te, 16,5 avroyla Danimarka'da yapıldı.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3,4 avro, Hırvatistan'da 4,1 avro, Slovakya'da 5,7 avro ödedi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 139 ile Letonya, yüzde 134 ile Romanya, yüzde 103 ile Avusturya, yüzde 99 ile Hollanda, yüzde 73 ile İrlanda olarak belirlendi.

Türkiye'de ise doğal gaz fiyatı 2,5 avro seviyesiyle AB ülkelerinin tamamının altında tespit edildi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.