Japonya’da tahvil getirileri son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'da 10 yıllık tahvillerin getirisi 3.5 baz puan artarak %0,815 ile 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 10 yıl vadeli tahvil getirisindeki yükselişin ardından planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıklayarak, tahvil getirilerindeki artış hızını yavaşlatma konusundaki kararlılığını piyasaya hatırlattı.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities stratejisti Kazuya Fujiwara, "BOJ'un tahvil alım operasyonu ile getirilerdeki yükseliş eğilimini durdurması zor. ABD-Japonya getirileri belli bir dereceye kadar korelasyon gösteriyor ve ABD getirilerinin zirveye ulaştığına dair bir işaret yok, bu da yerel getirileri daha da yukarı çekiyor" dedi.

Mizuho Securities stratejisti Shoki Omori de "BOJ, JGB getirilerinin yükselmesini engelleme konusunda eğrinin gerisinde kaldı. JGB vadeli işlemlerine bakıldığında, ek operasyon açıklandığında, kayıpları azalttı ancak tekrar düştü, bu da yabancı yatırımcıların şimdi BOJ'a meydan okuyabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisi şu sıralarda yüzde 0,812 seviyesinde.