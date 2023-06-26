Apara Piyasalar Ruble, dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesinden açıldı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 10:31

Ruble, dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesinden açıldı

Ruble, dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesinden açıldı

Rusya'da hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından ruble, dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesinden açıldı.

Rusya'da hafta sonu silahlı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner, yaklaşık 24 saat sonra hareketini durdurdurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner'in kontrol ettiği noktalardan çekilmeye başlamasının ardından "Wagner lideri Evgeny Prigojin'nin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" dedi.

Bu gelişmelerin ardından bugün ruble, dolar karşısında yüzde 2,1 düşüşle 86,37 seviyesinden güne başladı. Böylece 2022 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ruble, euroya karşı yüzde 1,6, yuana karşı ise yüzde 1,0 düşüşle açıldı.

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Ruble, dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesinden açıldı
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