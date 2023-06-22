Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 452,14 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 15.859 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalarak 7.492 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.188 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 9.223 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 27.297 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 yükselişle günü 1,0986 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0990'da dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor.

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 36 seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin de "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ederken, Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde kar ve ücret artışlarının enflasyonda düşüşü sınırladığını söyledi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, Avrupa tarafına ilişkin veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.