ABD ve İran açıkladı: Anlaşma yok!

ABD ve İran, yaptırımlardan sağlanacak rahatlama karşılığında Tahran'ın nükleer programını sınırlamasını öngören bir nükleer anlaşmaya yakın oldukları yönünde Middle East Eye tarafından yapılan haberi yalanladılar.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu haber yanlış ve yanıltıcı. Anlaşmaya varıldığı yönündeki tüm haberler yanlış" diye konuştu.

İran'ın BM temsilcisi de, "Haberlere ilişkin bizim yorumumuz da Beyaz Saray ile aynı" ifadelerini kullandı.

Middle East Eye tarafından verilen haber ile 3 dolara varan düşüş gösteren petrol fiyatları Beyaz Saray ve İran'dan gelen yalanmaya sonrası toparlandılar.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah düne göre 42 cent düşyüşle 75,54 dolar, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 40 cent düşüşle 70,89 dolar seviyesinde.