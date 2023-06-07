Japonya’nın döviz rezervleri azaldı

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, Mayıs ayında 9,9 milyar dolar düşüş gösterdi.



Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 254,5 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 265,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon doların altına indi ve 988,1 mliyar dolar oldu.



Aynı ayda altın rezervleri 53,92 milyar dolardan 53,43 milyar dolara indi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.