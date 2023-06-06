Cboe, kaldıraçlı kripto türev ürünleri için onay aldı

Cboe Global Markets, dijital işlem platformunda fizik ve finansal uzlaşmalı bitcoin ve ether marjlı vadeli işlem sözleşmelerinin de aralarında olduğu kaldıraçlı türev ürünler sunmak için regülatörlerden onay aldığını duyurdu.,

ABD'de CFTC, Cboe Digital'in ABD'nin kaldıraçlı türevler sunan ilk regüle edilmiş kripto borsası ve takas platformu olmasına onay verdi. Kaldıraçlı kontratların yılın ikinci yarısında işlem görmeye başlamaları öngörülüyor.

Marjlı vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılara daha küçük bir sermayeyle büyük pozisyonlar alabilme imkanı sunan türev enstrümanlar. Cboe Digital'in takas bankası, temerrüt risklerini azaltmak için bu kontratlarda merkezi karşı taraf olarak hareket edecek.

Cboe Digital hali hazırda tamamen teminatlandırılmış temelde bitcoin ve ether vadeli kontratlarının işlem görmelerine ve takasına imkan veriyor.