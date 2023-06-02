Küresel piyasalarda gözler ABD’nin tarım dışı istihdam raporuna çevrildi

ABD'de hem borç limiti krizi hem de Fed'e ilişkin endişelerin yatışması piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentiler de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterirken, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu belirtti.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceği noktaya yakın olduğuna işaret eden Harker, faizleri yükseltmeye devam etmek zorunda olmadıklarını aktardı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu dönemde yıllık ücret artışı yüzde 6,7'den 6,5'e geriledi.

Analistler, ücret artışlarını Fed'in enflasyon konusunda yakından izlediğini hatırlatarak, bu alandaki gerilemenin Banka'nın politika alanını rahatlatmış olabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesine çıkarken, bugün gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla yükseliş eğiliminde hareket ederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 artışla 74,4 dolara, altının onsu da yüzde 0,7 artışla 1.977 dolara çıktı. Emtia fiyatları yeni günde de pozitif seyrediyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi 0,99, Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti.

Faiz artışlarının enflasyonda düşüş eğilimini başlattığını ve bundan sonraki faiz artışlarında daha yavaş hareket etmeleri gerektiğini de vurgulayan Lagarde, "15 Haziran'daki toplantımızda yeni projeksiyonlarımızı oluşturacağız ve bu bize sıkılaşma politikamız için güncel resmi sunacak." ifadelerini kullandı.

ECB üyesi Fabio Panetta ise dün bir gazeteye verdiği demeçte, nihai faiz oranının şu anki seviyelerden uzak olmadığını bildirdi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 2,01 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ABD'deki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşınırken, Fed'in 14 Haziran'da faiz artışına gitmeyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede risk iştahını artırdı.

Analistler, özellikle teknoloji yoğun Hong Kong borsasının Fed'in para politikasına yönelik belirsizliklerin bir süredir öne çıkmasıyla nisan ayının ortalarından bu yana negatif seyrettiğini hatırlatarak, faiz oranlarına duyarlı teknoloji şirketlerinin Fed'in bu ayki toplantıda pas geçebileceği ihtimalinden destek aldığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Ueda Kazuo enflasyonun Banka'nın hedefine ulaşmasının zaman alacağını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,49 üzerinde 4.959,80 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 20,8108'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 20,9050 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları

15.30 ABD, mayıs ayı istihdam raporu