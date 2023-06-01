Rus Ural petrolünün varil fiyatı yaklaşık yüzde 38 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ocak-mayıs döneminde Ural petrolünün varilinin ortalama 51,5 dolardan satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde ortalama 83,48 dolar olan ürünün fiyatı 1 yılda yaklaşık yüzde 38 düştü.

Açıklamada, Ural petrolünün mayısta ise varil başına 53,34 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması yönünde anlaşmaya varmıştı.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim istiyor.