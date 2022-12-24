Küresel piyasalar karışık seyretti

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomilere ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmamasıyla karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta yoğun tatil takvimi nedeniyle piyasalarda oynaklığın azalması bekleniyor.

Makroekonomik veriler dünya ekonomilerine ilişkin belirsizlikleri ön planda tutmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için öngörülenden daha fazla faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentilerin hafta içinde güçlenmesi risk iştahını azaltırken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedef bandını genişletmesi dünya genelinde tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yaklaşık 25 baz puan ve Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi haftalık 20 baz puan artış gösterdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin dünya genelinde risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı makroekonomik verilerin petrol talebini destekleyebileceğine ilişkin işaretlerle haftayı yüzde 6,1 artarak 84,4 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise, haftalık yüzde 0,4 değer kazanarak 1.800 doların hemen altında kapandı.

ABD'DE BELİRSİZLİKLER ARTTI

ABD'de pay piyasaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamaları zorlaştırdı. Ülkede konut sektörü yavaşlamaya devam ederken, ekonominin diğer alanları farklı sinyaller vermeye devam ediyor.

ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi hafta içinde yüzde 3,2'ye revize edildi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da 216 binle beklentilerin altında kaldı.

Ülkede tüketici güven endeksi aralıkta 108,3 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde enflasyon beklentileri yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülkede ikinci el konut satışları da yüksek konut kredisi oranlarının etkisiyle kasımda düşüşünü 10'uncu aya taşıdı.

Buna göre, ABD'de konut başlangıçları kasımda 1 milyon 427 bin ile düşüşünü üçüncü aya taşıdı. İnşaat izinleri de kasımda aylık yüzde 11,2 azalarak 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan Noel tatili öncesi artması beklenen perakende satışların zayıf seyretmesi tüketim sektörüne yönelik hisseleri olumsuz etkiledi.

Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,94 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,86 yükseldi.

26 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi ve çarşamba bekleyen konut satışları takip edilecek. ABD'de borsalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA'DA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Avrupa borsalarında geçen hafta sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta bölge borsalarının sakin bir seyir izlemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürürken, Rusya henüz konuya ilişkin somut bir adım atmadı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi üst üste 3. ayında da iyileşme kaydederken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 3,9 ile beklentilerden fazla düşüş kaydetti.

Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro, yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlanmasına ilişkin kararı gündemin odağındaydı. Paket, Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçti.

İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 daraldı. İngiliz ekonomisine yönelik kötüleşen göstergeler, gelecek yıl için resesyon kaygılarını derinleştirdi. Bu durum Avrupa genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yetkililerden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceği mesajları da gündemdeki yerini korudu.

Bu gelişmelerle, geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 yükseldi.

Gelecek hafta bölge genelinde açıklanacak veri bulunmazken, pazartesi de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. İngiltere'de salı ve cuma günleri de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

ASYA'DA BOJ'UN BOMBASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asya borsalarında geçen Hong Kong borsası hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BoJ'un tahvil faizi hedeflerindeki sınırı genişletmesi dünya genelinde tahvil piyasaları başta olmak üzere bütün varlık fiyatlarını etkiledi.

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde eksi 0,10'da sabit bırakırken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinde getiri eğrisi kontrolü için kullandığı aralığı 25 baz puan artırdı. Kararın ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,45 seviyesini test etti.

Analistler, söz konusu kararın bankanın fiyatlardaki baskının ardından para politikasındaki duruşunu değiştirebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC) da hafta içinde 1 yıllık borç verme faizini yüzde 3,65'te sabit bırakırken, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,69, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,85 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,99 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,73 yükseldi.

26 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde salı Çin'de sanayi karlılıkları ve çarşamba Japonya'da sanayi üretimi verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE BORSA REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puanla haftalık kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.515,67 puana taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 9'da sabit bıraktı.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 4.380 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, perşembe ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin toplantı tutanakları ile cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.