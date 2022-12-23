Apara Piyasalar Rusya'dan tavan fiyat misillemesi
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:26

Rusya'dan tavan fiyat misillemesi

Rusya’dan tavan fiyat misillemesi

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğalgaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alındı.

Gazprom'un OMV ve Wintershall ile Rusya'da ortak faaliyet gösterdiği bazı doğalgaz sahalarını kapsayan kararnameye göre, Rus şirket buradan aldığı doğalgaza Rus hükümetinin belirleyeceği tavan fiyattan fazla ödeme yapmayacak.

Karşı yaptırımların Urengoy ve Yujno-Russkoye gaz sahalarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, Rus hükümetine de söz konusu tavan fiyatı 10 gün içerisinde belirleme talimatı verildi.

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

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Rusya'dan tavan fiyat misillemesi
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