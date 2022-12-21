S&P Global: Petrol fiyatı 121 dolara gidebilir

S&P Global Başkan Yardımcısı Dan Yergin, Çin ekonomisinin COVID-19 tedbirlerini tamamen sona erdirerek yeniden açılması halinde petrol fiyatının yeniden hızla yükseleceğini öngördüklerini bildirdi.

2023 için temel senaryolarında Brent petrolü fiyatını 90 dolar/varil olarak gördüklerini belirten Yergin, "Eğer Çin, COVID salgınının üstesinde gelir ise, petrol piyasasına çok fazla talep gelecektir. Talepte büyük bir patlama olabilir ve bu fiyatları 121 dolar/varile itebilir" diye konuştu.

Yergin, küresel bir resesyonun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatının 70 dolar/varil civarına gerileyebileceğini de vurguladı.