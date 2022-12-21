İran Petrol Bakanı: Günlük 3 milyon varil ham petrol üretiyoruz

Petrol Bakanlığının ülkenin rafinerilerinde üretilen yakıtın kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler yürüttüğünü kaydeden Ovci, İran'ın güneybatısındaki Abadan ve kuzeybatısındaki Tebriz kentlerindeki rafinerilerde yakında "Euro 5" standardına sahip iki akaryakıt üretim ünitesinin devreye alınacağını aktardı.

İran Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre, ABD'nin devreye soktuğu yaptırımlardan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu süreçte İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 13 Aralık'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın 2022'nin üçüncü çeyreğindeki ortalama ham petrol üretiminin günlük 2 milyon 566 bin varil olduğu belirtilmişti.