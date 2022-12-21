Doğal gaz satış fiyatının tavan olarak belirlenmesine Goldman Sachs’dan eleştiri

Avrupa Birliği üyelerinin TTF'de toptan doğal gaz satış fiyatı için 180 euro/MWh seviyesini tavan olarak belirlemelerine Goldman Sachs'dan eleştiri geldi. Goldman Sachs, AB'nin doğal gaz fiyatı için düşük bir tavan belirlemesinin piyasanın bozulması, aksaması riskini ciddi şekilde artırdığını savundu.

Goldman Sachs 19 Aralık tarihinde yayınladığı raporda, "Doğal gaz için fiyat sınırının talebe sınır ile birlikte belirlenmemesi Avrupa'nın gaz açığı sorununu çözmez, tüketimi teşvik ederek açığın giderek kötüleşmesine yol açma riski yaratır" dedi.

Doğal gaz fiyatına sınırın aynı zamanda hali hazırda sıkı olan piyasada likiditeyi de azaltacağını savunan Goldman Sachs, daha düşük arz riskinin artacağını ve ticari risk yönetiminin bozulacağını da öne sürdü.