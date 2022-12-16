Asya borsaları resesyon endişeleriyle düşüşte

Asya-Pasifik piyasaları, resesyon korkuları arttıkça çoğunlukla düşük işlem gördü. ABD'de Kasım ayı perakende satışlarının hayal kırıklığı yaratması, enflasyonun tüketicileri olumsuz etkilediğini ve Fed'in faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürüklediği yönündeki endişeleri artırdığını gösteriyor.

Hang Seng endeksi kısmi olarak yükselirken, Shenzhen Bileşeni anakara Çin'de düştü. Şangay Bileşik Endeksi, Çin'in yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ikinci gününün kapalı kapılar ardında gerçekleştiği bildirildiğinden yüzde 0,25 düştü.

Hong Kong, Eylül-Kasım dönemi için işsizlik oranı günün ilerleyen saatlerinde açıklayacak.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0.42 düştü. Nikkei 225 yüzde 1,68 düşüşle bölgedeki kayıplara öncülük ederken, Topix yüzde 0,84 kayıp yaşadı. Güney Kore'de Kospi de yüzde 0.28 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ordusunu modernize etmeye yardımcı olmak için ileri teknolojileri kullanma çabaları nedeniyle Çinli şirketlere kısıtlamalar getirdi. Bu, Biden yönetiminin Çin'in gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemesinden sadece iki ay sonra geldi.