Altın fiyatları FED baskısında!

ONS ALTIN 1.773 DOLARA GERİLEDİ

Spot piyasada altının onsu yeni işlem gününde 1.773 dolara kadar geriledi. Spot altın, fiyat artışlarını frenlemek için yapılan agresif parasal sıkılaştırmayla değer kaybetmiş ve Kasım ayının başından bu yana bazı kayıplarını telafi etse de Mart ayında gördüğü zirvesinden hala yaklaşık yüzde 13 aşağıda işlem görüyor.