Altın fiyatları FED baskısında!

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarını sonlandırmaktan uzak olduklarını açıklamasının etkisiyle dolarda görülen değerlenmeyle aşağı yönlü baskı yaşadı.
ALTINDA FED BASKISI
Fed Başkanı Jerome Powell faizleri artırmada ve enflasyonu düşürmede yapmaları gereken daha çok iş olduğunu vurgularken, altın fiyatları da baskı gördü.
ONS ALTIN 1.773 DOLARA GERİLEDİ
Spot piyasada altının onsu yeni işlem gününde 1.773 dolara kadar geriledi. Spot altın, fiyat artışlarını frenlemek için yapılan agresif parasal sıkılaştırmayla değer kaybetmiş ve Kasım ayının başından bu yana bazı kayıplarını telafi etse de Mart ayında gördüğü zirvesinden hala yaklaşık yüzde 13 aşağıda işlem görüyor.
FAİZİN YÜZDE 5,1 SEVİYELERİNE ULAŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Fed politika yapıcıları, faizlerin 2024'te yüzde 4,1'e düşürülmeden önce 2023 daha önce belirlenen seviyelerin üstüne çıkarak yüzde 5,1 seviyesine ulaşacağını öngördüler. Bu durum altının faiz getiren alternatiflere karşı çekiciliğinin azalmasına neden oldu.
FED'İN FAİZ ARTIRIMLARI ŞUBAT AYINDA TAMAMLANACAK
Commtrendz Risk Management Services Direktörü Gnanasekar Thiagarajan, "Kıymetli metaldeki kazançlar, esas olarak ABD merkez bankasının oran artışlarını gelecek yıl Şubat ayında tamamlayacağına dair umutlardan kaynaklandı. Son açıklamalar, böyle bir senaryonun olası görünmüyor bu nedenle yaşanan son kazançlar geri alınabilir" ifadelerini kullandı.
ONS CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER
Altın gram fiyatı, son dönemde Kur Korumalı TL mevduat nedeniyle dolar/TL'den desteğini büyük oranda yitirse de ons yönlü seyrini sürdürüyor. Kasım ayı enflasyon verisinin ardından 4 ayın zirvesine çıkarak psikolojik bandı kıran ons altın, gram altın fiyatını 1.088 TL düzeyine kadar çekerek tüm zamanların rekorunu kırdırdı.
GRAM ALTIN FİYATI NASIL SEYRETTİ?
FED'in faiz kararı sonrası ons altın cephesinde esen rüzgarlarla altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.793 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 1.075 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.