AB enerji bakanları 19 Aralık’ta yeniden toplanacaklar

Avrupa Birliği üyesi üyelerin enerji bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantıdan doğal gaz fiyat sınırı üzerinde bir anlaşma çıkmadı.

Dün yapılan açıklamada AB üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi. Enerji başkanları 19 Aralık Pazartesi günü yeniden bir araya gelerek bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar.

"İLERLEME SAĞLADIK, ANCAK HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlerleme sağladık, ancak henüz işimiz bitmedi. Bugün tüm sorulara yanıt bulamadık" diye konuştu.

AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Josef Sikela da yaptığı açıklamada, fiyat sınırı hariç tüm konularda çözüme ulaşıldığını, üye ülkelerin gelecek hafta yapılacak toplantıda bir fiyat sınırı üzerinde de anlaşacaklarına inandığını ifade etti.

Almanya, Avusturya ve Hollanda doğal gaz fiyat sınırının enerji piyasalarının çalışmasına zarar vereceği ve arz güvenliğini riske sokacağını savunurken, Yunanistan, Belçika, İtalya ve Polanya bir fiyat sınırı belirlenmesini istemeye devam ediyorlar.