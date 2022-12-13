Apara Piyasalar JP Morgan: Enflasyonda gerileme S&P 500'e ralli getirebilir
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:51

JP Morgan: Enflasyonda gerileme S&P 500'e ralli getirebilir

JP Morgan: Enflasyonda gerileme S&P 500’e ralli getirebilir

JPMorgan Chase & Co'nun satış ve işlem masasının yaptığı tahminlere göre, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi halinde S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan bir sıçrama yaşanabilir.

Satış ve işlem masasındaki ekibe göre, ekonomistlerin bugün açıklanacak Kasım ayı tüketici enflasyonu için beklentileri yüzde 7,3 seviyesine ve bu seviyenin altında bir oranın gelmesi S&P 500'de yüzde 5,5'lik bir yükselişi tetikleyebilir.

Bugün için en olası senaryonun ise TÜFE oranının yüzde 7,2-7,4 arasında gelmesi olduğunu belirten ekip, böyle bir senaryoda S&P 500'de yükselişin yüzde 2-3 arasında olacağını öngördü.

İşlemciler, ABD'de Kasım ayı yıllık enflasyonunun Ekim ayındaki yüzde 7,7'de veya üzerinde gelmesi halinde S&P 500 Endeksi'ne satış geleceğini, yüzde 7,8'i aşan bir oranın yüzde 5'e varan bir düşüşe yol açacağını da savundular.

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JP Morgan: Enflasyonda gerileme S&P 500'e ralli getirebilir
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