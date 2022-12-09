Küresel piyasalar ABD’de açıklanacak verilere odaklandı

ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesiyle New York borsasında son 5 işlem günü etkili olan satıcılı seyir, yerini yükselişe bıraktı.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 230 bin olurken, süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 671 bine çıktı.

Analistler, Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin öneminin arttığına değinerek, özellikle iş gücü piyasalarındaki yavaşlama eğiliminin bankanın yakın takibinde olması nedeniyle piyasalara etkisinin güçlü olduğunu belirtti.

Bugün açıklanacak ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de piyasaların yönü üzerinde benzer bir etkiye sahip olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını, ancak 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.

Analistler, ülkede resesyon ihtimalinin de güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatı dün düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşıyarak 76 dolarla 27 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından yeni güne yükselişle başladı ve 76,9 dolarda dengelendi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü ifade etmesinin ardından Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın nükleer silah kullanma konusunda tehdidi bıraktığını bildirdi.

Dün, New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,75, Nasdaq endeksi yüzde 1,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamalarda para politikasına ilişkin ipucu vermedi.

Analistler, bölgede artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü kaydederek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.

Dün, yüzde 1,79'la 15 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye inen Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 1,81 seviyesinde bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasında yumuşama adımlarına devam etmesi risk iştahını artırsa da, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu.

Analistler, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti. Çin'de ÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 4.710-4.860 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 artışla 4.855,92 puandan tamamladı.

Dün günü yatay seyirle 18,6431'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 4900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: