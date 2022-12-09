Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,70 puan değer kazanarak 4.917,61'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 4.970 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.