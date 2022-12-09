Altın ABD verisi öncesi yükselişte

Değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunda ılımlılaşma işaretleriyle son 5 haftada yüzde 10'dan fazla yükseldi.

ABD'de dün açıklanan veri, devam eden işsizlik maaşı başvurularının Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Bu durum, istihdam piyasasının soğuduğuna ve işini kaybeden Amerikalıların yeni bir iş bulmakta zorlandığına işaret etti.

İşsizlik rakamının Fed'in faiz artış patikasını değiştirmesi beklenmezken bugün açıklanacak ÜFE verisiyle 13 Aralık'taki TÜFE verisi, bankanın para politikası patikası açısından önemli olacak.

Dünya Altın Konseyi Stratejisti Jonh Reade "Fed ve diğer merkez bankaları 'mucizevi bir yumuşak inişi' başaramazsa değerli metal için yılın ikinci yarısında daha olumlu bir zemin oluşabilir" değerlendirmesini yaptı.

Spot altının ons fiyatı erken saatlerde yüzde 0,5 artışla 1,797 dolardan işlem görmesinin ardından 1,792 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gümüş ve platin de yükselirken paladyum yatay seyrediyor.