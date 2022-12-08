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Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:14

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Hong Kong hisseleri, bir yerel kuruluşun raporunda şehrin Kovid kuralını daha fazla gevşetmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi Perşembe günü, yerel bir haber kuruluşunun şehrin açık havada maske kuralını kaldırmak ve gelenler için zorunlu testi gevşetmek de dahil olmak üzere Kovid önlemlerini daha da hafifletmeyi düşündüğünü bildirmesiyle yükseldi.

Hang Seng endeksi yüzde 2,83 arttı ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 5,44 arttı . Anakara Çin'de, Shenzhen Bileşeni yüzde 0,131 düştü.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,74 ve Topix yüzde 0,65 düştü. Güney Koreli Kospi yüzde 0,6 kaybetti. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,56 düştü. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi yüzde 0,54 yükseldi.

ABD hisse senetleri de bir gecede düştü ve S&P 500 art arda beşinci kez düşüş kaydetti.

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Asya borsaları karışık seyrediyor
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