ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 870 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 340 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 980 bin varil, gelecek yıl da 101 milyon 60 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yıllık üretiminin bu yıl günlük 34 milyon 110 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 520 bin varile ulaşacağı belirtildi.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 270 bin varil artarak 99 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 100 milyon 820 bin varil olacağı öngörülüyor.