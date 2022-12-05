Petrolde OPEC+ ve Çin primi

BİDEN: RUSYA'YA UKRAYNA'DAKİ SAVAŞINA DESTEK OLUYORSUNUZ

Ekim'deki OPEC+ toplantısında günlük 2 milyon varillik kesinti kararı alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan yönetimini bu kararla, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşında destek olmakla suçlamıştı.

OPEC+ pazar günü yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir" dedi.

Bu arada Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları da bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. G-7 ülkeleri son dakika bir kararla Rus petrolünde varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda uzlaştı. Blok tarafından sağlanan - özellikle sigorta olmak üzere - hizmetlere erişmek isteyen herkes, bu bedeli veya daha azını ödemek zorunda kalacak. Aynı şey Avrupa tankerleri, özellikle dev Yunan filosu için de geçerli olacak.