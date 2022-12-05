Petrolde OPEC+ ve Çin primi

Petrol fiyatları yeni haftaya OPEC+ ve Çin'den gelen haber akışının etkisiyle primle başladı.
ABD ham petrolü haftanın ilk işlem gününde 81, Brent petrol ise 87 doların üzerini test etti.
OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları, petrol piyasalarında artan oynaklık ve belirsizliklere, üretimi sabit bırakarak yanıt verdi.
Pazar günü sanal bir toplantı ile bir araya gelen OPEC+ yetkilileri daha önceki toplantıda üzerinde ulaştıkları üretimi günlük 2 milyon varil azaltma planında değişikliğe gitmediler.
BİDEN: RUSYA'YA UKRAYNA'DAKİ SAVAŞINA DESTEK OLUYORSUNUZ
Ekim'deki OPEC+ toplantısında günlük 2 milyon varillik kesinti kararı alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan yönetimini bu kararla, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşında destek olmakla suçlamıştı.
OPEC+ pazar günü yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir" dedi.
Bu arada Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları da bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. G-7 ülkeleri son dakika bir kararla Rus petrolünde varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda uzlaştı. Blok tarafından sağlanan - özellikle sigorta olmak üzere - hizmetlere erişmek isteyen herkes, bu bedeli veya daha azını ödemek zorunda kalacak. Aynı şey Avrupa tankerleri, özellikle dev Yunan filosu için de geçerli olacak.
NOVAK: PETROL ÜRETİMİNİ BİR MİKTAR KISABİLİRİZ
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ülkesinin yanıt olarak "petrol üretimini bir miktar kısabileceği" konusunda uyardı. UBS Group AG'ye göre AB'nin deniz yoluyla gerçekleştirilen bir kısım Rus petrolü ithalatını yasaklayan bu kararı, ülkenin üretimi üzerinde etkisini "aralık ayında ve ılımlı olarak" gösterecek. Petrol piyasalarının yakından izlediği bir başka gelişme de Çin'in başta Şanghay olmak üzere zorunlu Kovid-19 test uygulamalarını gevşetmesi oldu. Petrol fiyatları bu gelişmeler ışığında yeni haftaya yükselişle başlıyor.
RBC Capital Markets analistleri bir notta, fiyat tavanına atıfta bulunarak, "Planın Rus varillerinin Asya piyasalarına sorunsuz akışını sağlayıp sağlamadığı veya önemli bir aksama olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Rusya'nın petrol ihracatını kesmeye hazır olduğuna dair herhangi bir açık işaret, önümüzdeki günlerde fiyatların yükselmesine neden olabilir" dedi.