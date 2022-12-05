Gram altın haftaya yeni rekorla başladı

DOLARDA ÇİN BASKISI

Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.

Çinli yetkililer, Şanghay ve Hangzhou'daki Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeterek, ekonomiyi yeniden açma sürecini hızlandırdı. Geçen hafta sıfır Kovid uygulaması kapsamında uygulanan sert önlemlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından, Çin'in finans merkezi Şanghay'da parklar gibi kamuya açık, açık hava alanlarına girişlerde ve toplu taşıma kullanımında PCR testi yapılması zorunluluğu bugünden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Konu hakkında pazar günü yapılan açıklamada, önlemlerin ulusal politika ve mevcut durum ile uyumlu şekilde güncellenmeye devam edileceği belirtildi.