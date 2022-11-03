Fed’in faiz artırımı sonrası petrol fiyatları geriledi

Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide resesyon endişelerini artırmasının talep konusunda ortaya çıkardığı kaygılar petrol fiyatlarını geriletti.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 85 cent düşüşle 95,30 dolar seviyesine gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar düşüşle 89 dolar seviyesine düştü.
Analistler, Çin'de COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesinin, Çin ekonomisinin açılacağı beklentilerinin ötelenmesine yol açmasının da petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını vurguluyorlar.