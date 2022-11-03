Çin’den para politikasını iyileştirme sözü

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, yuan döviz kurunu daha esnek hale getirme taahhüdünü yinelerken, para politikasını iyileştirme sözü verdi.

PBOC tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Yi Perşembe günü Komünist Parti'nin on yılda iki kez düzenlediği kongreyi incelemek için düzenlenen toplantıda yuanı temelde makul bir denge seviyesinde tutacakları taahhüdünü yineledi.

Öte yandan Yi, para biriminin istikrarını koruma ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırma sözü verdi. PBOC Başkanı, parti kongresi tarafından belirlenen ve kritik bir görev olan modern bir merkez bankası sistemi kurmak için çalışacağını söyledi.

PBOC, banka kredilerini teşvik etmek için direktiflere ve yenilikçi araçlara, emlak ve küçük işletmeler gibi sektörler için hedefli teşviklere daha fazla güvenerek bu yıl parasal gevşeme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemişti.

Fed'in agresif faiz artışlarının aksine Çin Merkez Bankası'nın parasal gevşeme duruşu, yuanın 2007'den bu yana en düşük seviyeyi görmesine neden oldu.

Yi'ye göre, PBOC, finans sektörünün reel ekonomiye hizmet etme yeteneğini geliştirmek için finansal reformları derinleştirecek. Bununla birlikte bankanın başındaki isim ekonomik güvenliği korumak için finansal düzenlemeyi geliştirme ve finansal istikrarı korumaya yönelik sistemi güçlendirme sözü verdi.