Ücretli çalışan sayısı verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi.

Ağustos 2025'te söz konusu sektörlerde toplam 16 milyon 89 bin 37 ücretli çalışan bulunuyordu. Böylece bir yılda ücretli çalışan sayısı 320 bin 551 kişi arttı.

SANAYİDE ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı sektörlere göre farklılık gösterdi. Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1 azalırken inşaat sektöründe yüzde 3,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 artış yaşandı.

Veriler, toplam ücretli çalışan sayısındaki yıllık artışa karşın sanayi sektöründe istihdamın gerilediğini ortaya koydu.

AYLIK DEĞİŞİM OLMADI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta temmuz ayına göre değişmedi.

Aynı dönemde ücretli çalışan sayısı sanayide yüzde 0,2 azaldı. İnşaat sektöründe değişim görülmezken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydedildi.