Türkiye-AB ticaret hacmi 233 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, 13 Ekim 2026'da Brüksel'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič'in eş başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolara ulaşması öne çıktı. Rekor düzeye ulaşan ticaret hacmi, iki ekonomi arasındaki güçlü entegrasyonun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Görüşmelerde pazara erişimin kolaylaştırılması, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, sanayi mevzuatına uyum, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret gibi başlıklar ele alındı. Taraflar, ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve mevcut engellerin giderilmesi yönündeki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.

TÜRKİYE-AB TİCARETİNDE TAREKS DENETİMLERİ GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda, Türkiye'nin dış ticarette risk esaslı denetim sistemi olan TAREKS kapsamında yürütülen kontroller de değerlendirildi. Türkiye'nin çözüm odaklı yaklaşımı doğrultusunda, bu denetimlerin AB ile ilişkilerde bir sorun alanı olmaktan çıkarıldığı belirtildi.

TAREKS sisteminin şeffaf, öngörülebilir ve ilgili tarafların erişimine açık yapısının teyit edilmesi, ticarette karşılıklı güvenin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Bu yaklaşımın, Türkiye ile AB arasındaki ticari işlemlerin kolaylaştırılması ve pazara erişim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE KARŞILIKLI TANIMA

Toplantıda ihracatçıları, üreticileri ve ilgili kuruluşları yakından ilgilendiren konularda da ilerleme kaydedildi. Taraflar, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin kararı onayladı.

Söz konusu düzenlemenin, ihracatçıların sınır ve gümrük geçişlerinde işlemlerini hızlandırması ve dış ticaret süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin AB'nin Yeni Makine Yönetmeliği'ne tam uyumunun teyit edilmesi de toplantının önemli sonuçları arasında yer aldı. Bu gelişmeyle Türkiye'de faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların çalışmalarını kesintisiz sürdürmesi ve sanayicilerin belgelendirme süreçlerinin güvence altında tutulması hedefleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL TİCARETTE ORTAKLIK GELİŞTİRİLECEK

Türkiye ve AB arasındaki görüşmelerde yeşil dönüşüm ve dijital ticaret alanlarındaki iş birliği de kapsamlı şekilde ele alındı. Taraflar, bu konularda oluşturulan ortak çalışma gruplarının faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Döngüsel ekonomi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve elektronik imzaların karşılıklı tanınması, iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmalarının, AB'nin ekonomik dönüşümüne ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığına katkı sunduğu vurgulandı. İki taraf arasındaki koordinasyonun sürdürülmesiyle ticari entegrasyonun daha ileri bir seviyeye taşınması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'DEN AB'NİN MADE İN EU POLİTİKASINA İLİŞKİN BEKLENTİ

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri de AB'nin yeni sanayi ve rekabet politikaları oldu. Özellikle Sanayi Hızlandırma Yasası ve kamuoyunda Made in EU olarak anılan yaklaşım kapsamında Türkiye'nin beklentileri gündeme getirildi.

Türkiye tarafı, 30 yıllık Gümrük Birliği sürecinde oluşan ortak tedarik zincirlerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin yeni sanayi politikaları kapsamında AB ile eşdeğer bir ortak olarak sürece dahil edilmesine yönelik beklentiler muhataplara iletildi.

Bu başlığın, Türkiye ile AB arasındaki sanayi ilişkilerinin geleceği ve mevcut ekonomik entegrasyonun korunması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-AB TİCARET DİYALOĞUNDA HEDEF İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEK

Brüksel'de gerçekleştirilen üçüncü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform olarak öne çıktı.

Rekor ticaret hacminin yanı sıra gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı tanıma uygulamaları, mevzuat uyumu ve dijitalleşme alanlarında kaydedilen gelişmeler, iki taraf arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımları ortaya koydu.

Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun, ticari engellerin azaltılması ve ortak tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda sürdürülmesi bekleniyor.

Toplantıya ilişkin ayrıntılar ve Türkiye-AB ortak basın açıklaması, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.