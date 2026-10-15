TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %2,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %7,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,2 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %2,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %2,6 arttı.