İnşaat üretimi ağustos ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat üretimi yıllık %2,3 arttı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,1 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %4,0 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %2,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,8 arttı.