Goldman Sachs’tan dikkat çeken altın tahmini

Goldman Sachs, Fed'in faiz artırımının ardından ons altın fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı. Tahminlerinde değişiklik yapmayan banka, kısa vadede altının 4.070 dolara kadar gerileyebileceğini öngörürken, sonrasında kademeli bir toparlanma beklediğini belirtti.

2026 SONUNDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre ons altın fiyatının 2026 sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

YENİ YILDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Banka, kısa vadeli düşüş beklentisine rağmen altının uzun vadeli görünümünü korudu. Goldman Sachs, 2027 sonu ons altın fiyatı tahminini 5.400 dolar seviyesinde tuttu.

Fed'in faiz artırımının ardından da bankanın 2027 sonu hedefinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

Goldman Sachs, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesini altın fiyatları açısından temel yapısal destek olarak değerlendiriyor.

Banka, altın fiyatlarına yönelik risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirtirken, fiyatlarda her iki yönde de daha büyük dalgalanmaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs'ın öngörüsüne göre ons altında kısa vadeli geri çekilmenin ardından kademeli toparlanma süreci yaşanması bekleniyor.