Arjantin ekonomisi iki yıl sonra daraldı

Arjantin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde iki yıl aradan sonra ilk kez çeyreklik bazda daraldı. Nisan-Haziran döneminde ekonomi, önceki üç aya kıyasla yüzde 0,6 küçüldü.

Böylece Arjantin ekonomisi, 2024 yılından bu yana ilk çeyreklik daralmasını kaydetti. Ekonomi yıllık bazda değerlendirildiğinde ise yüzde 2 büyüme gösterdi.

Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümet, ülkedeki yüksek enflasyonu aşağı çekmek ve uzun süredir devam eden bütçe açıklarını ortadan kaldırmak amacıyla sıkı maliye politikalarını sürdürüyor.

Hükümet aynı zamanda pesonun enflasyona kıyasla değer kazanmasına izin verirken, Arjantin ekonomisinin dış ticarete daha fazla açılması hedefleniyor.

EKONOMİDE GÜÇLÜ TOPARLANMA SİNYALİ YOK

İkinci çeyrekteki yüzde 0,6'lık daralmanın ekonomik aktivitedeki zayıflığa işaret ettiği ancak tek başına önümüzdeki dönem için güçlü bir gösterge olmadığı belirtildi.

Analistler, birincil sektörlerdeki güçlü performansa karşın ekonominin geneline yayılan büyüme göstergelerinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Değerlendirmeye göre, önümüzdeki çeyreklerde Arjantin ekonomisinin büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak büyümenin olağanüstü seviyelere ulaşmasından ziyade daha ılımlı bir görünüm sergileyeceği öngörülüyor.