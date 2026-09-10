Gümüş altını solladı

Altın ve gümüş yeniden yükselişe geçerken, iki değerli metal arasındaki performans farkı gümüş lehine açılmaya başladı.

Kıymetli metaller çarşamba gününü güçlü yükselişlerle tamamlarken, altın vadeli işlemleri yüzde 1,07 artışla 4 bin 447 dolara çıktı.

Altında önemli teknik seviyelerin aşılması dikkat çekerken, yükselişin devam etmesi durumunda 4 bin 474 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ ALTINI GERİDE BIRAKTI

Gümüş ise altından daha güçlü bir performans sergiledi. Gümüş vadeli işlemleri yüzde 2,34 yükselerek 67,27 dolara ulaştı.

Son haftalarda hızlı bir toparlanma gösteren gümüş henüz yakından izlenen 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkamadı.

Söz konusu seviyenin aşılması, yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor.

Gümüş, 120 dolarla kaydettiği tarihi zirvenin hâlâ oldukça altında bulunmasına rağmen son dönemde altından daha hızlı değer kazanıyor.

Bu durum, gümüşün altınla arasındaki performans farkını daha da azaltıp azaltamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

GÜMÜŞ 55 GÜNDE YÜZDE 23 YÜKSELDİ

Son 55 günlük performansa bakıldığında altın yüzde 10 değer kazanırken, gümüşün yükselişi yüzde 23'e ulaştı. Böylece gümüş, aynı dönemde altının iki katından fazla getiri sağladı.

İki metal arasındaki performans farkı altın/gümüş oranına da yansıdı. Söz konusu oran, 17 Temmuz'daki 72,55 seviyesinden 65,37'ye geriledi. Böylece oran yaklaşık yüzde 10 düşerken, bu hareket gümüşün altın karşısında güç kazandığına işaret etti.

ALTIN/GÜMÜŞ ORANINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde altın/gümüş oranı açısından 65,13 seviyesi yakından takip ediliyor. Oranın bu seviyenin altına gerilemesi durumunda 62,82 seviyesine doğru yeni bir hareketin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER GÜMÜŞÜN KRİTİK SEVİYESİNDE

Altın, tarihi zirvesinden yaşadığı geri çekilmenin önemli bölümünü telafi etmiş durumda. Ancak son haftalarda daha güçlü yükseliş sergileyen değerli metal gümüş oldu.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte gümüşün 100 günlük hareketli ortalamayı aşıp aşamayacağı yakından izlenecek.

Bu seviyenin geçilmesi, gümüşün son dönemde altın karşısında yakaladığı güçlü ivmenin devam etmesi açısından önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.