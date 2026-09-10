Bitcoin’de düşüş hızlandı

Kripto para piyasasında risk iştahı zayıflarken Bitcoin geriledi.

ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, enflasyonun kalıcı olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında daha sıkı bir tutum izleyebileceği endişelerini güçlendirdi.

Bitcoin, gün içinde yüzde 0,8 değer kaybederek 78 bin 299,6 dolar seviyesine çekildi.

Riskli varlıklara yönelik talepteki gerilemede, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırabileceği ve bunun faiz indirim beklentilerini zayıflatabileceği düşüncesi etkili oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ÇATIŞMALAR PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeler enerji piyasalarının odağına yerleşti.

İran, bölgede 10 gemiyi vurduğunu açıklarken, ABD de İran'a ait 5 petrol tankerinin batırıldığını duyurdu.

Çatışmaların petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 doların belirgin şekilde üzerinde kaldı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretme ihtimalini gündeme getirirken, Fed'in önümüzdeki dönemde daha sıkı bir para politikası uygulayabileceği beklentisini de güçlendirdi.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE ÜÇ YILIN ZİRVESİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişe ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik de eşlik etti. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırmaya hazırlanmasına ilişkin beklentiler, piyasalarda beklenen rahatlamayı sağlamadı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi üç yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yükselen faizler özellikle likiditeye duyarlı ve daha yüksek risk taşıyan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Bitcoin de geçmişte Fed'in faiz artırdığı dönemlerde benzer şekilde zayıf performans gösteren varlıklar arasında yer aldı.

ALTCOİNLERDE DE KAYIPLAR ARTTI

Bitcoin'deki düşüş kripto piyasasının diğer büyük oyuncularına da yansıdı.

Piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ether yüzde 0,7 gerileyerek 2 bin 478,32 dolara düşerken, XRP'deki kayıp yüzde 2,7'ye ulaştı.

Solana ve Cardano yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, BNB yüzde 3,9, Dogecoin yüzde 4,8 ve TRUMP yüzde 9,4 geriledi.

LAPTOP COİN KISA SÜREDE YÜZDE 98 DEĞER KAYBETTİ

Piyasadaki genel satış baskısının yanı sıra Hunter Biden ile ilişkilendirilen LAPTOP adlı meme coin de sert dalgalanmayla gündeme geldi.

Base ağı üzerinde çarşamba günü işlem görmeye başlayan token, piyasaya çıktıktan kısa süre sonra 222,75 dolara kadar yükseldi.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı ve token ilk saat içerisinde değerinin yaklaşık yüzde 98'ini kaybetti.

LAPTOP, perşembe günü 1 dolar seviyesinin belirgin şekilde altında işlem gördü.