Bakır fiyatlarında 15 bin dolar sınırı

Bakır, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, fiyatların ton başına 15 bin dolara yaklaşması piyasada yükselişin ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakırın 11. haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlandığı belirtilirken, son rallinin önemli bölümünde ABD'ye yönelen yüksek miktardaki bakır sevkiyatının etkili olduğu değerlendiriliyor.

ABD'ye taşınan yüz binlerce ton bakır, diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına neden olarak fiyatları destekledi.

Bunun yanı sıra zayıflayan ABD doları ve veri merkezlerinden kaynaklanan bakır talebinin güçlü kalacağına yönelik beklentiler de fiyatlardaki yükselişi besleyen unsurlar arasında yer aldı.

Ancak analistler, rallinin temelindeki bazı faktörlerin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor.

Yükselişin devam etmesinin zorlaşabileceği belirtilirken, yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandığı bir dönemde, ABD Merkez Bankası'nın daha şahin bir politika izleme ihtimali de baz metaller üzerinde baskı oluşturabilecek riskler arasında gösteriliyor.

Natixis analisti Bernard Dahdah da yayımladığı değerlendirmede "balon riskine dikkat çekiyoruz" uyarısında bulundu.

Dahdah'a göre mevcut fiyat seviyeleri, temel piyasa göstergeleri ve nihai tüketici talebinden çok ABD'de oluşan ithalat arbitrajı fırsatları ile kısa vadeli spekülatif sermaye girişlerinden destek buluyor.

Bu nedenle bakırdaki hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri artıyor.