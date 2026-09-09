Konya’nın raylı sistem ağını güçlendirecek Adliye-Şehir Hastanesi hattı açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısına önemli bir katkı daha sağlayacak Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Adliye'den Şehir Hastanesi'ne kadar tramvayı kullanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokolle birlikte tören alanına gelerek hattın açılışını yaptı.

Konya için önemli bir açılış için daha bir araya geldiklerini belirten Başkan Altay, "Adliyeden başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar gelen 1.4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibariyle fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle bölge esnafımızın uzun süredir beklediği, Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlarımızın aktarma yaparak gelmek zorunda olduğu bir işi neticelendirdik" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Konya ile ilgili daha büyük hayallerinin olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Konya Anadolu'da ilk raylı sistemi kullanan şehir. 1980'li yılların sonlarına doğru raylı sistem işine başlamış ve bugüne kadar 27 kilometrelik raylı sistem hattıyla Anadolu'da raylı sistem kültürü olan şehrimize çok önemli raylı sistem yatırımları gerçekleştiriyoruz. Alaaddin-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Sanayi ve Stadyum hattı olmak üzere toplam 21.1 kilometrelik hattımızın bugün 1.4 kilometrelik kısmını açmış olacağız. Ama çalışmamız bununla kısıtlı değil. Şehir Hastanesi'nden başlayıp Yeni Sanayi Alanı'na kadar yapmakta olduğumuz 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik ve artık ray işlemleri tamamlandı. Direkler dikildi ve tellerin gerdirilmesi süreci devam ediyor. İnşallah tamamlandığında ikinci etap olarak Yeni Sanayi'ye kadar 10 kilometrelik bir hattı daha açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIN TOPLAM BEDELİ 20 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Yeni Sanayi-Stadyum Hattı'nda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bölgede büyük üstyapı işlerinin olduğunu kaydeden Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle TÜMOSAN Kavşağı'nda bir köprülü kavşak inşa ediyoruz. Devamında Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı'nda hem taşıtların olduğu yer hem de hızlı tren hattındaki köprünün yıkılıp revize edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili yan yolların çalışmalarını yürütüyoruz. Devamında Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Yurtlar Bölgesinde raylı sistemi yukarıya alacağımız bölgede köprü kirişlerimizle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yine Otogar Kavşağı'nda çok önemli bir çalışma yürüyor. Devamında Barış Caddesi Kavşağı'nda da raylı sistemi yer altına aldığımız büyük bir çalışma yürütüyoruz. Toplam bedeli 20 milyar liranın üzerinde olan bu çalışmalar tamamlandığında Stadyum'dan başlayıp Şehir Hastanesi ve Adliye'ye kadar kesintisiz 21.1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Bu hattı Altyapı Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Bu vesileyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve bugün açılışta bizimle birlikte olan Altyapı Genel Müdürümüz Sayın Yalçın Eyigün Bey'e Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

19 KİLOMETRELİK BİR HAT DAHA YAPILACAK

Başkan Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çok kıymetli projelere imza attıklarını belirterek, "Bakanlığımızla yaptığımız işler bununla sınırlı değil. Özellikle Fetih-Ahmet Özcan Caddesi, Şehir Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ve Çevre Yolu'ndan başlayacak ve 19 kilometrelik bir raylı sistemle ilgili de çalışmada son aşamaya gelindi. İnşallah Genel Müdürümüz yakında Konya'ya yeni müjdeler verecek ve oradaki imalatlarımıza da bir an önce başlamayı hedefliyoruz" dedi.

RAYLI SİSTEME NEREDEYSE İKİ KATINDAN FAZLA BİR İLAVE YAPILDI

Raylı sistem projelerindeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi ve Barış Caddesi'nden devam edip ilk etapta Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ne kadar gelecek, sonrasında YHT Gar'a kadar gelecek yaklaşık 19 kilometrelik raylı sistem hattıyla ilgili Dünya Bankası'yla ilgili süreçleri takip ediyoruz. Yine, Konya'mızın çok önemli altyapı yatırımlarından biri olan KONYARAY'da Meram Gar'dan başlayıp Pınarbaşı'na kadar ilk etapta 23 kilometrelik hatta ray imalatlarımız fiziki olarak tamamlandı. Durakların yapımıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz, sinyalizasyonlar tamamlanacak. Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak araç alımıyla ilgili süreci yürütüyoruz. Yani sadece şu anda Barış Caddesi Tramvayı, KONYARAY ve Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı'nda bile 57 kilometrelik bir raylı sistem hattı inşa ediyoruz. Yani 1980'li yıllardan 2026'ya kadar toplamda yaptığımız 27 kilometrelik raylı sisteme neredeyse iki katından fazla bir ilave yaparak şehrimizin raylı sistem ağını geliştiriyoruz" cümlelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya ve Konyalılara duyduğu muhabbete dikkati çekerek, "Bu konuda özellikle Konya'ya olan sevgisini, muhabbetini sürekli ifade eden değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla hatırlarsanız seçim öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu Konya'ya geldi ve bu raylı sistem hatlarını önce ben anlattım. Kendisi kürsüye gelince dedi ki 'Vallahi billahi yapacağız artık' dedi ve sözünü yerine getiriyor. Sayın Bakanımıza da yine Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte büyük katkısı olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZ OLAN 114 KİLOMETREYE ULAŞMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu işler şehir tarihine geçecek önemli yatırımlar. Konyalıların bu süreçte gösterdiği nezaket ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Konyalılar, ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize sadece merkezde değil tüm ilçelerde çok güçlü bir destek veriyor ve bizim elimizi güçlendiriyorlar. Masaya her oturduğumuzda her seçimde birinci olmanın verdiği gururla oturuyoruz. Gittiğimiz her yerde de bunun karşılığını görüyoruz. Onun için Konyalılara da Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize verdikleri bu güçlü destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar Konya'ya hizmet olarak, yatırım olarak gelmeye devam edecek. İnşallah hedefimiz olan 114 kilometreye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tandır."

"KONYA'YA HİZMET ETMEK BÜYÜK ŞEREF"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Konya'ya hizmet etmenin kendisi için büyük şeref olduğunu vurguladı. Konuşmasında dünya metropollerinden örnekler veren Eyigün, şöyle devam etti:

"Tokyo'da, Moskova'da, Paris'te Londra'da raylı sistem ağına bakarsanız, raylı sistem ağı diyoruz. Bir network, bir örümcek ağı gibi olmalı. Büyükşehirlerde yeterince büyükse elbette ki bir çizgiyle başlar raylı sistem. İşte Konya'da Selçuk Üniversitesi-Alaaddin çizgisiyle, Alaaddin-Adliye çizgisiyle bir L harfiyle başlamıştı. Ama şehir büyüdükçe neyi görmek isteriz? L harfini değil, O harfini yani daireyi, halkaları görmek isteriz. Işınsal hatları görmek isteriz. Konya'da bugün belki 1.4 km kısa bir mesafe ama halkanın oluşması için kritik bir parça. Network'ün oluşması için. Çünkü devamında Şehir Hastanesi, Yeni Sanayi ve Stadyum diyoruz. Dolayısıyla Konya'mızın artık önünde çizgisel hatlardan network'e, ringlere, ışınsal ve yuvarlak dairesel hatların oluşturduğu gerçek bir dünya şehrinin hak ettiği raylı sistem ağına doğru gidiyoruz. Başkanımız bahsetti, 27 kilometrenin üstüne 57 km koyuyoruz. Bu çok ciddi bir artış. Yani dünyada en çok raylı sistem yapan şehir bir anda 2,5 kadar daha ilave yapmamıştır. Bu örnek bir çalışma. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu 50 kilometreden fazla hattı beraberce açacağız ve bu network'ü beraberce kullanmaya başlayacağız."

Eyigün; "Ay'a ilk adım atan Neil Armstrong'un şu sözü var. 'Bu, bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adımdır' diyor. Dolayısıyla bu hat, mesafe olarak kısa ama Konya'nın 80, 90, 100 kilometrelere giderken önemli bir halkasını tamamlaması itibariyle de büyük bir adımdır. Her adım birleşecek. Her birisi bir bölgeyi toplayacak. Her birisi konforu, hızı, emniyeti sunacak ve Konya'mız daha iyi, daha konforlu, büyükşehir dünyada standardını yakalamış bir şehir haline gelecek. Ben yeni mevcut yürüttüğümüz projelerdeki işbirliğimizin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hattı da Büyükşehir Belediyemizle beraber inşa ettik. Büyük kısmını Büyükşehir yaptı. Biz de katkı verdik. Devamında Şehir Hastanesi, Yeni Sanayi, Stadyum hattını beraber yapıyoruz. Beraber network'ü oluşturmak, beraber projelendirmek, beraber yapmak gerçekten şehir için büyük avantajlar sunuyor. Yeni hattın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KONYA'MIZ ÇALIŞMALARIYLA TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR ŞEHİR"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Biraz önce Başkanımız ve Genel Müdürümüz açıkladı. 100 kilometreyi aşan bir network'ten bahsediyoruz. İşte bugünün şehirleri aslında raylı sistemlerle örülebiliyorsa, çevreye duyarlı hale getirebiliyorsanız, 2053 ülkemizin net sıfır emisyon hacmine emisyon gazı salınımını düşürmek suretiyle katkıda bulunabiliyorsanız, yenilenebilir enerji kullanarak tramvayları ve demiryolu ağlarını örerek ülkemizi ulaşım ağlarıyla örebiliyorsanız o zaman şehri şehir yapıyorsunuz demektir. Şehirde yaşayanları da güvenli bir şehirde yaşamanın hazzını, gururunu ve keyfini yaşatıyorsunuz. İşte Konya'mız Anadolu'ya ve aslında tüm Türkiye'ye çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tabii ki biraz önce Genel Müdürümüz de ifade etti. Eğer mutfakta bir çalışma yaparsanız o çalışmayı çeşitlendirmek, o çalışmaya ilave katkılar sunmak, ilave tatlar eklemek mümkündür ama mutfakta bir şey yoksa maalesef ortaya bir şey koyamazsınız. İşte mutfağımız güçlü. Bu vesileyle mutfağı güçlü kılan bu projeleri tüm ekibi ile birlikte çalışarak Konya'mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine de yürekten teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"BU HAT ŞEHRİMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRECEK BÜYÜK VİZYONUN İLK VE EN KRİTİK HALKASINI OLUŞTURMAKTADIR"

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya'nın yarınını inşa eden projelerle büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bu doğrultuda şehrimiz şehircilik, toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarında tüm bölgenin cazibe ve erişim merkezine dönüşmesine de öncülük ederek örnek olmayı sürdürmektedir" dedi.

Açılışı gerçekleştirilen hattın hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Akın, "Hizmete giren bu ilk hat hastanemize gelen vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin şehir merkezine ulaşımını son derece konforlu, kesintisiz ve hızlı bir hale getirecektir inşallah. İlerleyen aşamalarda da sanayi bölgesi ve stadyum istikametine doğru devam edecek olan bu hat şehrimizi demir ağlarla örecek büyük vizyonun ilk ve en kritik halkasını oluşturmaktadır. Devletimizin gücü, yerel yönetimlerimizin gayreti ve siz Konyalı hemşehrilerimizin sabrı ve desteğiyle bu aşamaya geldik. Ülkemizi her alanda olduğu gibi ulaşımda da çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüze, Konya Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm mühendislerimizden işçi kardeşlerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Yeni tramvay hattımızın ve raylı sistem ağımızın Konya'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın açılışı yapıldı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mustafa Hakan Özer, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Küçükçöğen, Emre Salur, Mevlüt Köşek, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, BBP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasagun, Selçuklu AK Parti İlçe Başkanı Arif Bağcı ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da katıldı.