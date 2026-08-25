Türkiye’nin ihracatta rekor kırdı

Türkiye'nin 2026 yılı temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 600 milyon dolar oldu. Böylece temmuz ayı bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Ocak-temmuz döneminde ise Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 54 ilin ihracatında artış kaydedilirken, 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

TEMMUZDA EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illeri bazındaki verilerine göre, temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı.

Temmuz ayı ihracatında ilk beş il şöyle sıralandı:

İstanbul: 5 milyar 846 milyon dolar

Kocaeli: 3 milyar 389 milyon dolar

İzmir: 2 milyar 74 milyon dolar

Bursa: 1 milyar 771 milyon dolar

Tekirdağ: 1 milyar 328 milyon dolar

Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ihracatta ikinci beş içinde yer aldı.

İHRACAT ARTIŞINDA MERSİN İLK SIRADA

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını en fazla artıran il Mersin oldu. Mersin'in ihracatı 194 milyon dolar yükseldi.

İhracat artışında Mersin'i 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya, 128 milyon dolarla Sakarya ve 121 milyon dolarla Gaziantep izledi.

Temmuz ayında gerçekleşen toplam ihracat artışının yüzde 64,3'ü Mersin, İzmir ve Antalya'daki artışlardan kaynaklandı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE ANKARA ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran il Ankara oldu. Başkent, ihracatını 1 milyar 131 milyon dolar artırdı.

Bu dönemde Bursa 959 milyon dolarlık artışla ikinci, Kocaeli 590 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı. Yalova 460 milyon dolarlık, Adana ise 373 milyon dolarlık artış kaydetti. Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatındaki toplam artışın yüzde 50,2'si Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin performansından geldi.

OTOMOTİV VE MAKİNE SEKTÖRLERİ İHRACATA DAMGA VURDU

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç fasıl motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Motorlu kara taşıtları ihracatına en fazla katkı sağlayan iller Kocaeli, Bursa ve Sakarya olarak sıralandı.

Kazanlar ve makineler faslında İstanbul, Bursa ve İzmir öne çıkarken, elektrikli makine ve cihazlar ihracatında en yüksek katkıyı İstanbul, Kocaeli ve Ankara sağladı.

54 İLİN İHRACATINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında 54 ilde ihracat artışı görülmesini Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesinin ülke geneline yayıldığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, illerin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliğinin Türkiye'nin dış ticaret yapısının dayanıklılığını artıran önemli unsurlardan biri olduğu belirtildi.

HEDEF YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasını stratejik öncelikler arasında görüyor.

Bu kapsamda ihracatçıların uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi, pazar ve ürün çeşitliliğinin artırılması ve ihracatın sürdürülebilir bir büyüme çizgisinde ilerlemesi hedefleniyor.

Bakanlık ayrıca illerin üretim kapasitesi, yatırım potansiyeli ve rekabet avantajlarının küresel pazarlara taşınmasına yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti. Yerel üretim, istihdam ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve ihracat odaklı büyümenin ülke geneline yayılması hedefleniyor.