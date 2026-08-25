Petrol fiyatlarında kritik bekleyiş

Brent petrolün varil fiyatı 9 sent gerileyerek 92,16 dolara inerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) 1 sent yükselerek 85,02 dolara çıktı.

Her iki petrol kontratı da pazartesi gününü yüzde 2'nin üzerinde kayıpla tamamlamıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü İran'ın ekonomik kaynaklarını sınırlamaya yönelik yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeler kapsamında ülkelerin İran'la ticari ilişkilerini sonlandırması veya dolar bazlı finansal sistemin dışında bırakılma riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bessent, yaptırımlardan hangi ülkelerin etkileneceğine ve uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntı vermezken, ilgili ülkelere yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanınacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı askeri güç kullanımının ihtimal dışı olmadığını söylemesine karşın, Washington'ın ekonomik baskıyı artırmaya odaklanması piyasalarda Orta Doğu kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesine neden oldu.

Analistler, piyasaların ekonomik yaptırımları olası bir askeri müdahaleye kıyasla petrol arzı açısından daha düşük riskli bir seçenek olarak fiyatladığına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte İran'ın petrol tankerlerinin geçişini aksatma kapasitesi, fiyatlar üzerinde ilave bir risk primi oluşmasına neden olmaya devam ediyor.

Bu riskin son örneği ise Umman açıklarında yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), salı günü bölgede bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisim tarafından vurulduğunu ve geminin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

İran, savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını da sürdürüyor. Tahran yönetimi pazartesi günü, boğaz geçiş kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 45 tankerin listesini açıklarken, söz konusu gemilere karşı kargolara el koymaya kadar varabilecek tedbirlerin uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki düşüş de devam ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre rezervlerdeki ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3,7 milyon varil azalarak 289,7 milyon varile geriledi.

Böylece stratejik rezervler, Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeye indi.