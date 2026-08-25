Doğal gaz fiyatları 3,5 yılın zirvesine çıktı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrini korurken, vadeli kontratların fiyatı Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 68 avro/MWh'nin üzerine çıktı.

ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik önlemleri, Basra Körfezi üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatında daha fazla aksama yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı, genişletilen ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıkları, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı.

Ayrıca İran'a petrol geliri sağlamak, silah tedarik etmek ve siber operasyonlara destek vermekle suçlanan yaklaşık 60 kişi, kuruluş ve gemi de yeni yaptırım listesine alındı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın Katar'dan Avrupa'ya LNG sevkiyatlarını kısıtlaması, bölgede halihazırda yüksek olan arz risklerini daha da artırdı.

Enerji arzındaki bu baskı, devam eden sıcak hava dalgaları nedeniyle yükselen soğutma talebiyle aynı döneme denk geldi.

Artan tüketim Avrupa'nın doğalgaz depolarını yeniden doldurmasını zorlaştırırken, bölgenin kış ısıtma sezonuna yetersiz stokla girme ihtimaline ilişkin endişeler güçlendi.