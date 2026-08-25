Bitcoin 80 bin dolara dayandı

Bitcoin yüzde 3,1 değer kazanarak 79 bin 739 dolara kadar yükseldi. Kripto para, geçen hafta yalnızca üç işlem gününde yüzde 20'nin üzerinde değerlenerek 2023'ten bu yana en güçlü üç günlük yükseliş performansını sergilemişti.

Bu süreçte 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin'deki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri de ABD Hazinesi'nin uzun vadeli devlet tahvili alımlarını iki katına çıkaracağını açıklaması oldu.

Söz konusu kararın tahvil getirilerinde kısa süreli bir düşüşe yol açması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisinde de belirgin bir toparlanma görüldü.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,92 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, Bitcoin'in önceki döngü zirvesine ulaştığı ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş olarak öne çıktı.

Ancak Bitcoin'deki yükselişin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Kripto para, ekim ayından bu yana genel olarak uzun soluklu bir düşüş trendi izlerken, bazı analistler mevcut rallinin 2023 başındaki yükselişe benzer şekilde geçici olabileceği uyarısında bulunuyor.