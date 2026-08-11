Petrol fiyatları yeniden tırmanışta

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin kalıcı bir anlaşmaya dönüşme ihtimalinin zayıflamasıyla yükseldi. İran'ın bu hafta başında açıkladığı 6 koşul ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şartlara yönelik açıklamaları, taraflar arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.

BRENT PETROL BİR GÜNDE YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Brent petrol önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselerek 87,72 dolardan kapanmıştı. Yeni günde ise Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise 82,47 dolara yükseldi.

"ANLAŞMA HALA UZAK GÖRÜNÜYOR"

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, ABD ile İran'ın anlaşmanın nasıl olması gerektiği konusunda birbirinden oldukça uzak pozisyonlarda bulunduğunu söyledi. Waterer, "ABD ve İran arasında herhangi bir anlaşmanın gerçekte nasıl görüneceği konusunda bir uçurum var gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

ING emtia stratejistleri ise bugün yayımladıkları notta, "Mevcut söylemler, olası bir anlaşmanın hâlâ uzakta olduğunu gösteriyor. Bu da petrol fiyatları için risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Stratejistler, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara rağmen petrol akışının sürdüğüne de dikkat çekerek, "Petrol, aksaklıklar devam etse bile Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyor. Bu durum, dönemsel çalkantılara rağmen piyasanın akışları sürdürme kabiliyetinin altını çiziyor" değerlendirmesini yaptı.

Petrol piyasasında Hürmüz Boğazı endişesi sürerken Bank of America'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka, ABD ile İran'ın boğazın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varamaması halinde petrol fiyatlarının kış aylarında yükselişini sürdürebileceğini belirtti.

Bankanın emtia ve türev araştırmaları başkanı Francisco Blanch, daha önce Brent petrolün varil fiyatının 70-80 dolar aralığında kalmasını beklediklerini ancak Hürmüz Boğazı konusunda çözüm sağlanamaması halinde fiyatların daha da yukarı gidebileceğini söyledi.