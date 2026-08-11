    Apara Haberler Petrol fiyatları yeniden tırmanışta
    Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:18

    Petrol fiyatları yeniden tırmanışta

    Petrol fiyatları yeniden tırmanışta
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    ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol yeniden 87 doları aşarken, WTI ise 82 dolara yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı yakından takip edilirken BofA'dan kış ayları için uyarı geldi. BofA, petrolde istikrar için Hürmüz'den 10 kat daha fazla geminin geçişine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin kalıcı bir anlaşmaya dönüşme ihtimalinin zayıflamasıyla yükseldi. İran'ın bu hafta başında açıkladığı 6 koşul ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şartlara yönelik açıklamaları, taraflar arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.

    BRENT PETROL BİR GÜNDE YÜZDE 5 YÜKSELDİ

    Brent petrol önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselerek 87,72 dolardan kapanmıştı. Yeni günde ise Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise 82,47 dolara yükseldi.

    "ANLAŞMA HALA UZAK GÖRÜNÜYOR"

    KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, ABD ile İran'ın anlaşmanın nasıl olması gerektiği konusunda birbirinden oldukça uzak pozisyonlarda bulunduğunu söyledi. Waterer, "ABD ve İran arasında herhangi bir anlaşmanın gerçekte nasıl görüneceği konusunda bir uçurum var gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

    ING emtia stratejistleri ise bugün yayımladıkları notta, "Mevcut söylemler, olası bir anlaşmanın hâlâ uzakta olduğunu gösteriyor. Bu da petrol fiyatları için risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

    Stratejistler, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara rağmen petrol akışının sürdüğüne de dikkat çekerek, "Petrol, aksaklıklar devam etse bile Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyor. Bu durum, dönemsel çalkantılara rağmen piyasanın akışları sürdürme kabiliyetinin altını çiziyor" değerlendirmesini yaptı.

    Petrol piyasasında Hürmüz Boğazı endişesi sürerken Bank of America'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka, ABD ile İran'ın boğazın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varamaması halinde petrol fiyatlarının kış aylarında yükselişini sürdürebileceğini belirtti.

    Bankanın emtia ve türev araştırmaları başkanı Francisco Blanch, daha önce Brent petrolün varil fiyatının 70-80 dolar aralığında kalmasını beklediklerini ancak Hürmüz Boğazı konusunda çözüm sağlanamaması halinde fiyatların daha da yukarı gidebileceğini söyledi.