Merkezi bütçeden Ar-Ge’ye dev kaynak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2026" bültenini yayımladı. Verilere göre, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kamu kaynakları hem harcamalarda hem de bütçe ödeneklerinde artışını sürdürdü.

AR-GE HARCAMASI 253,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Merkezi yönetim bütçesi verilerine göre 2025 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcama 253 milyar 544 milyon TL oldu.

Bu tutar, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,58'ini, 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olarak hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ise yüzde 0,40'ını oluşturdu.

2026 İÇİN 308,6 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2026 yılında Ar-Ge faaliyetleri için 308 milyar 568 milyon TL kaynak tahsis edildi.

Böylece kamu bütçesinden araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayrılan ödenek yeni yılda daha da artırılmış oldu.

EN BÜYÜK PAY ÜNİVERSİTELERE GİTTİ

Sosyo-ekonomik hedeflere göre değerlendirildiğinde, 2025 yılında Ar-Ge harcamalarının en büyük bölümü üniversitelerde yürütülen genel bilgi gelişimi çalışmalarına ayrıldı.

Harcamaların;

%64,9'u genel bilgi gelişimi için üniversitelere,

%11,5'i endüstriyel üretim ve teknolojiye,

%5'i diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimine,

%4,4'ü tarıma,

%4,4'ü ise eğitime yönlendirildi.

2026'DA DA ÜNİVERSİTELER İLK SIRADA

2026 yılı bütçe ödeneklerinde de benzer tablo devam etti.

Ar-Ge ödeneklerinin;

%69,5'i üniversitelerde genel bilgi gelişimine,

%8,9'u endüstriyel üretim ve teknolojiye,

%5,5'i diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimine,

%4,7'si tarıma,

%4'ü ise savunma alanına ayrıldı.

ULUSLARARASI AR-GE PROGRAMLARINA 1,95 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına da önemli kaynak ayrıldı.

2025 yılında bu alana 1,82 milyar TL aktarılırken, 2026 yılı için ayrılan ödenek 1,95 milyar TL olarak belirlendi.

2026 yılında uluslararası Ar-Ge programları kapsamında;

Avrupa çapında yürütülen programlara 1 milyar TL,

Uluslararası Ar-Ge kuruluşlarına 489 milyon TL,

İkili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programlarına ise 460 milyon TL kaynak tahsis edildi.